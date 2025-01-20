RTÜK Tartışması: Taşcı ve Şahin Geriliminde Yeni Aşama

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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, hazırladığı "RTÜK Silkeleme Raporu"ndaki verilerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e "RTÜK Başkanı'nın kasıtlı bulduğu ikimizin de hazır bulunduğu toplantılarda alınan kararlardan hareketle hazırladığım karne bu. Madem yanlış çıkıp 'doğrusunu' açıklamasını bekliyorum" yanıtını verdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, geçen yılın son günlerinde 2024 yılına ait RTÜK'ün "karnesini" çıkardı. Raporunda, RTÜK'ün uyguladığı ceza oranlarına da yer veren Taşcı, RTÜK bir yıl içerisinde iktidara yakınlığıyla bilinen kanallara yalnızca 4 idari para cezası uyguladığını söyledi. Cezaların kanallara dağılımının Beyaz TV'ye 1, TGRT Haber'e 1, A TV'ye 1, Akit TV'ye 1 olmak üzere toplam 4 yaptırım şeklinde olduğunu belirten Taşcı, verilen kararlar uyarınca bu yayıncıların ödemesi gereken tutarın 18 milyon 450 bin liranın 18 milyon lirasını ATV'nin ödeyeceğini belirtti.

Taşcı'nın raporuna göre, Now (Fox) TV'ye 10, TELE 1'e 9 Flash Haber'e 9, Sözcü TV'ye 6, Halk TV'ye 5, Açık Radyo'ya 3 yaptırım olmak üzere toplam 42 ceza kesildi. RTÜK'ün verdiği bu kararlar karşılığında yayıncıların ödemesi gereken tutar ise 63 milyon 50 bin liraya ulaştı. Eleştirel yayıncılara, iktadara yakın olanlara göre, 10 kat daha fazla yaptırım uygulanırken, ödenecek ceza tutarların oranı da 3.5 kat olarak gerçekleşti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı bir televizyon programında, Taşcı'nın hazırladığı yıllık ceza karnesiyle ilgili değerlendirmesinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Bunun üzerine Taşcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"RTÜK Başkanı katıldığı bir televizyon programında hazırladığım yıllık ceza karnesiyle ilgili hakkımda gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerde bulunmuştur. Açıklama gereği doğmuştur. Sayın Ebubekir Şahin haftada en az kez bir Üst Kurul toplantısında yasa emrettiği için bir araya geliyoruz. Bu tercih değil yasal bir zorunluluk. RTÜK'ün verdiği cezaları öyle kesip kırpıyorsunuz ki TÜİK Başkanı'na dahi taş çıkartıyorsunuz. Verilen cezalarla ilgili hangi sayıları kamuoyuna yanlış aktarmışım doğrusunu siz açıklayın. Tek doğrunuz cezalar verilirken ya da ceza vermeye kıyamadığınız kanallarla ilgili tartışmalar sırasında ben de Üst Kurul toplantısındaydım. Neredeyse her kurul toplantısında ceza adaletsizliğine karşı olduğum vicdanen ve hukuken uygun görmediğim kararların tamamına karşı oy kullanıp muhalefet şerhi yazdım/yazıyorum. Her ne kadar yapamayacağınızı bilsem de bir kez daha sizin istediğiniz televizyon kanalında cezaları ve görüşülmeyen, kurula getirmediğiniz dosyaları tartışalım. Kamuoyu takdir etsin. RTÜK Başkanı'nın kasıtlı bulduğu ikimizin de hazır bulunduğu toplantılarda alınan karalardan hareketle hazırladığım karne bu. Madem yanlış çıkıp 'doğrusunu' açıklamasını bekliyorum."