RTÜK'ten 6 Kanala Üst Sınırdan Para Cezası

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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, yayın ihlali yapan 6 kanal ve 1 dijital platforma üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

RTÜK, bugün gerçekleştirilen olağan toplantısında, gündemindeki yayın ihlallerini görüştü. Toplantıda 6112 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a aykırı hareket ettiği belirlenen 6 kanal ile 1 dijital platforma idari yaptırım uygulanmasına karar verildi. Bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin rızası dışında yayımlanmasına yönelik inceleme raporunun değerlendirilmesi sonucunda, izinsiz ses kaydı üzerinden kişinin hedefe alındığı, ismi üzerinden imalarla itibarsızlaştırıldığı, yargılama sürecine yönelik algı oluşturulmak istendiği, ayrıştırıcı bir dil kullanıldığı, tarafsız ve objektif haber verme yükümlülüğüne aykırı şekilde kişisel hakları ve itibarına saldırıldığı, sorumlu yayıncılık anlayışına karşı davranıldığı tespit edildi. Bu kapsamda; 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali', 'Eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler' gerekçesiyle ilgili kanala üst sınırdan para cezası verildi.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını ile ilgili 3 kanala yargılama sürecini etkilemeye yönelik yayın yaptıkları gerekçesiyle 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi kapsamında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verildi.