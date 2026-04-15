RTÜK'ten Medya Kuruluşlarına Uyarı
RTÜK'ten Medya Kuruluşlarına Uyarı

15.04.2026 18:01
RTÜK, silahlı saldırı sonrası yasaklara uymayan medya kuruluşlarına yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, toplumun huzurunu bozan ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyen sorumsuz yayıncılık anlayışına karşı hiçbir taviz verilmeyeceğini, yasaklara riayet etmeyen kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ildeki bir eğitim kurumunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildiği, ancak bazı medya kuruluşlarının yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek uygunsuz içerik paylaşımına devam ettiği belirtildi.

Söz konusu olay ve buna ilişkin tüm yayınların İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından anlık olarak, büyük bir dikkat ve titizlikle takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resmi makamlarca yapılan ve yapılacak açıklamaların haberleştirilmesinde olay yeri görüntülerinin kullanılmaması önem arz etmektedir. Yargı kararını ihlal eden, olay yerinden görsel paylaşan veya mağdur yakınlarının mahremiyetine saldırı niteliği taşıyan her türlü yayın ve uzman görüşü kapsamındaki ihlaller dahil olmak üzere kayıt altına alınmaktadır. Toplumun huzurunu bozan ve çocukların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek bu sorumsuz yayıncılık anlayışına karşı hiçbir taviz verilmeyecek olup, yasaklara riayet etmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Kanun kapsamındaki en ağır yaptırımlar ivedilikle ve kararlılıkla uygulanacaktır. Tüm yayıncıların yasal kararlara ve yayın ilkelerine derhal tam uyum sağlaması önemle ihtar olunur."

Kaynak: AA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Radyo, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten Medya Kuruluşlarına Uyarı - Son Dakika

SON DAKİKA: RTÜK'ten Medya Kuruluşlarına Uyarı - Son Dakika
Advertisement
