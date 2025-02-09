RTÜK'ten Yanlı Yorumlara 55 Milyon Ceza - Son Dakika
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RTÜK'ten Yanlı Yorumlara 55 Milyon Ceza

RTÜK, tarafsızlık ihlali nedeniyle 2024'te televizyon kanallarına 55 milyondan fazla ceza verdi.

09.02.2025 16:13
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(ANKARA) – RTÜK, geçen yıl "eleştiri sınırını aşan yorumlar ve tarafsızlığın ihlali" gerekçesiyle televizyon kanallarına, toplam 55 milyon 100 bin 345 lira ceza verdi. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, "RTÜK'ün görevi ceza ile tehdit ile tek sesliliği dayatmak değil, halkın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü korumaktır" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, "Haber bültenlerinde ülkemizde 'olumlu olaylar' olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir. Yayınca kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır" ifadesini kullandı. ANKA Haber Ajansı, RTÜK'ün 2024 yılı boyunca, "eleştiri sınırını aşan yorumlar ve tarafsızlığı ihlal" gerekçesiyle verdiği idari para cezalarını derledi.

Buna göre RTÜK, 2024 yılı boyunca, 23 ayrı idari para cezası verdi. Bu cezalardan 7'si Tele 1'e, 6'sı NOW TV'ye, 4'ü SZC TV'ye, 2'si ise Flash Haber'e uygulandı. Alınan bilgilere göre, "eleştiri sınırını aşan yorumlar ve tarafsızlığı ihlal" gerekçeleriyle RTÜK'ün uyguladığı bu para cezalarının toplamı 55 milyon 100 bin 345 lira oldu.

"RTÜK'ün görevi halkın haber alma hakkı ve ifade özgürlüğünü korumak"

Cezaları, ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren RTÜK üyesi Tuncay Keser, şunları kaydetti:

"RTÜK'ün 2023, 2024 ve 2025 cezalarına baktığınızda hep aynı kanallar eleştiri sınırının aşılması, tarafsızlık ihlali gerekçesiyle cezalandırılıyor. Bu 4-5 kanalın ceza sayısı değişebiliyor, ama tablo hep aynı. Bunlar dışında bu maddelerin işletildiği kanal yok. Şikayetlerimizin işleme konulmadığı olaylar bile var. 2024 yılında bu gerekçelerle 55 milyon TL'nin üzerinde ceza kesildi. Bu tabloya rağmen RTÜK Başkanı hala kendine göre bir gazetecilik tarifi yapıyor ve bunu istediğini söyleyebiliyor. 'Ülkede iyi şeyler oluyor' diyen kanal sayısı RTÜK Başkanına yetmiyor... Demokrasi ve basın özgürlüğünde gelinen noktanın özeti maalesef bu tablo. Ama unuttuğu bir şey var. Gazetecilik iktidar propagandası yapmak değildir. Kral çıplaksa gazetecinin görevi 'çok yakışmış' demek değildir. Kral çıplaktı ve bunu söyleyebilme cesaretini gösteren hikayenin kahramanı oldu. RTÜK'ün görevi ceza ile tehdit ile tek sesliliği dayatmak değil, halkın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü korumaktır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Medya, Son Dakika

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