RTÜK'ten Yayıncılar İçin Uyarı
RTÜK'ten Yayıncılar İçin Uyarı

07.04.2026 14:14
RTÜK, İstanbul'daki olaylarla ilgili yayıncıların teyitsiz görüntü paylaşımından kaçınmasını istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen olaylara ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu.

RTÜK'ün NSosyal hesabındaki paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde meydana gelen olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA

Advertisement
