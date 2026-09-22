RTÜK, Turgutlu\'daki okul olayında şiddet görüntülerinin paylaşılmamasını istedi

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen olayla ilgili yapılan açıklamada, olay anına ait şiddet unsurları içeren görüntü ve içeriklerin paylaşılmaması, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine riayet edilmesi gerektiği bildirildi.

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, olayın Üst Kurul tarafından hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Açıklamada, yaşanan olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklar ile gençlerin ruh sağlığını gözeterek sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmesinin esas olduğu ifade edildi.

Bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmi makamların yapacağı açıklamaların esas alınması gerektiği belirtilen açıklamada, "Olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir" denildi.

Açıklamada, toplumsal hassasiyetleri zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda yasal yaptırım sürecinin ivedilikle işletileceği bildirildi.