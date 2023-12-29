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RTÜK'ün 2023 Karnesi: Muhalif Basına Cezalar - Son Dakika
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RTÜK'ün 2023 Karnesi: Muhalif Basına Cezalar

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, RTÜK'ün 2023 yılı karnesini açıkladı. Bulut, muhalif basına yönelik cezaların devam ettiğini belirterek, RTÜK'ün 2023 yılında 12 kez idari yaptırım cezası ve 61 kez para cezası verdiğini ifade etti. Toplamda 43 milyon 942 bin 287 TL para cezası uygulandığını söyleyen Bulut, bu cezaların muhalif kanallara verildiğini vurguladı.

29.12.2023 - 11:11,
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CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 2023 yılı karnesini açıkladı. Bulut, "2023 RTÜK karnesine baktığımızda bir yıl boyunca değişmeyen en önemli özellikleri muhalif basına aba altında sopa göstermek ve verilen cezalara baktığımızda yine tümüyle muhalif basın. 2023 yılında RTÜK 12 kez idari yaptırım cezası, 61 kez de para cezası vermiş. Toplam para ceza 43 milyon 942 bin 287 TL. Bu verilen cezalar muhalif bildiğimiz kanallar" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, RTÜK'e 2023 yılı için hazırladığı karneyi açıkladı. İktidarın sopası durumundaki RTÜK'ün yine muhalif basın yayın organlarını hedef aldığını belirten Bulut, "RTÜK, 2023 yılında haber türünde genel yayın türünde yayın yapan kanallara 12 kez idari yaptırım cezası, 61 kez toplam 43 milyon 942 bin 287 TL idari para cezası uyguladı" dedi.

RTÜK'ün muhalif basın yayın organlarını hedef aldığını kaydeden Bulut, şunları söyledi:

"2023 RTÜK karnesine baktığımızda bir yıl boyunca değişmeyen en önemli özellikleri muhalif basına aba altında sopa göstermek ve verilen cezalara baktığımızda yine tümüyle muhalif basın. 2023 yılında RTÜK, 12 kez idari yaptırım cezası, 61 kez de para cezası vermiş. Toplam para cezası 43 milyon 942 bin TL. Bu verilen cezalar muhalif bildiğimiz kanallar.

2023 yılının son günlerinde RTÜK, FOX TV'ye ceza verdi. Sebebi Kızıl Goncalar diye bir dizi. Burada cemaat ve tarikatların isteklerini yerine getirdi. Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle FOX TV'ye idari para ve iki kez program durdurma cezası verdi. Belli ki RTÜK muhalif kanalların izleyen bir kurum halinde. 2024'te yerel seçimler var yine RTÜK bu kanallara ceza vermeye devam edeceğini göstermiş oldu. Bir defa daha ifade edelim: Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez mihenk taşıdır."

RTÜK\'ün 2023 Karnesi: Muhalif Basına Cezalar
Kaynak: ANKA
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