RTÜK Üyelerinden Başkan Şahin'e Tepki - Son Dakika
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RTÜK Üyelerinden Başkan Şahin'e Tepki

RTÜK üyeleri, Başkan Şahin'in AK Parti kongresi mesajını etik ve hukuki açıdan eleştirdi.

24.02.2025 15:38
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(ANKARA) - RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AK Parti kongresi için gönderdiği mesaja sert tepki gösterdi. Keser, "RTÜK, 'tarafsızlığı' ihlal ettikleri gerekçesiyle eleştirel yayıncılık yapan televizyonlara ceza yağdırırken, RTÜK Başkanı kongre mesajıyla da cezaların gerekçelerini ifşa etmiş oldu. Bu tutum sadece etik açıdan değil, hukuki açıdan da sorunludur, Üst Kurul'da görüşülmelidir" dedi. İlhan Taşcı da "Madem bir kıvancı paylaştınız AKP kongresi için diğer partiler de desteğinizden ve sevincinizden yoksun kalmasınlar" ifadelerini kullandı.

RTÜK üyeleri Keser ve Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in dün Ankara'da düzenlenen AK Parti kongresi ile ilgili "AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Adında AK, ışığında istikbal ile Türkiye yüzyılında demokrasiye ve milli iradeye güç katacak bu önemli süreçte emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın'ın liderliğinde seçilen MKYK ve MYK Üyeleri ile Genel Başkan Yardımcılarını tebrik ediyor, millete hizmet yolunda mukaddes görevlerinde üstün başarılar diliyorum" mesajını paylaşmasını eleştirdi.

Şahin'in paylaşımını alıntılayan Tuncay Keser, "RTÜK, 'tarafsızlığı' ihlal ettikleri gerekçesiyle eleştirel yayıncılık yapan televizyonlara ceza yağdırırken, RTÜK Başkanı kongre mesajıyla da cezaların gerekçelerini ifşa etmiş oldu. Bu tutum sadece etik açıdan değil, hukuki açıdan da sorunludur, Üst Kurul'da görüşülmelidir" dedi.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı da şu paylaşımda bulundu:

"Sayın Ebubekir Şahin, Anayasa'nın 133. maddesi kapsamında RTÜK üyelerinin TBMM Genel Kurulu'nca seçilen, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olduğundan hiç söz etmeyeceğim nasılsa sizin nezdinizde kıymeti harbiyesi yok. Yurdumuzdaki insan hakları, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için mücadele veren en küçüğünden iktidar adayı olan CHP'ye kadar tüm partilerin kongre/kurultayları için de sizden aynı heyecanı ve coşkuyu paylaşmanızı bekliyoruz. Nihayetinde RTÜK üyeleri, tüm televizyonlara olması gerektiği gibi tüm siyasi partilere de eşit mesafede olmak zorundalar. En azından yasalar ve anayasa bunu emrediyor. Madem bir kıvancı paylaştınız AKP kongresi için diğer partiler de desteğinizden be sevincinizden yoksun kalmasınlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel RTÜK Üyelerinden Başkan Şahin'e Tepki - Son Dakika

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