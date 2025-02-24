RTÜK Üyelerinden Başkan Şahin'e Tepki

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(ANKARA) - RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AK Parti kongresi için gönderdiği mesaja sert tepki gösterdi. Keser, "RTÜK, 'tarafsızlığı' ihlal ettikleri gerekçesiyle eleştirel yayıncılık yapan televizyonlara ceza yağdırırken, RTÜK Başkanı kongre mesajıyla da cezaların gerekçelerini ifşa etmiş oldu. Bu tutum sadece etik açıdan değil, hukuki açıdan da sorunludur, Üst Kurul'da görüşülmelidir" dedi. İlhan Taşcı da "Madem bir kıvancı paylaştınız AKP kongresi için diğer partiler de desteğinizden ve sevincinizden yoksun kalmasınlar" ifadelerini kullandı.

RTÜK üyeleri Keser ve Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in dün Ankara'da düzenlenen AK Parti kongresi ile ilgili "AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Adında AK, ışığında istikbal ile Türkiye yüzyılında demokrasiye ve milli iradeye güç katacak bu önemli süreçte emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın'ın liderliğinde seçilen MKYK ve MYK Üyeleri ile Genel Başkan Yardımcılarını tebrik ediyor, millete hizmet yolunda mukaddes görevlerinde üstün başarılar diliyorum" mesajını paylaşmasını eleştirdi.

Şahin'in paylaşımını alıntılayan Tuncay Keser, "RTÜK, 'tarafsızlığı' ihlal ettikleri gerekçesiyle eleştirel yayıncılık yapan televizyonlara ceza yağdırırken, RTÜK Başkanı kongre mesajıyla da cezaların gerekçelerini ifşa etmiş oldu. Bu tutum sadece etik açıdan değil, hukuki açıdan da sorunludur, Üst Kurul'da görüşülmelidir" dedi.