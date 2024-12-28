RTÜK Üyesi Taşcı'dan Şahin'e Yanıt

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(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, RTÜK'ün bir yıllık karnesiyle ilgili paylaştığı raporla ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kendisine yönelttiği eleştirilere "Sayın Şahin, demagojiye laf kalabalığına gerek yok, çıkın 2024 karnenizi kendiniz paylaşın sonra sizin istediğiniz hatta ceza vermeye kıyamadığınız kanallar da dahil istediğiniz ve sizin belirlediğiniz televizyonda bunları tartışalım, hodri meydan!" yanıtını verdi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, bugün RTÜK'ün 'bir yıllık karnesini'e ilişkin hazırladığı açıklamış, raporunda, RTÜK'ün uyguladığı ceza oranlarına da yer vermişti. Taşcı, RTÜK'ün bir yıl içerisinde iktidara yakınlığıyla bilinen kanallara yalnızca 4 idari para cezası uyguladığına dikkat çekmişti.

RTÜK Başkanı'ndan Taşçı'ya: Hangi kanalın muhalif olduğuna hangi kanalın muhalif olmadığına siz mi karar veriyorsunuz?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Taşçı'ya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"İlhan Bey yine kamuoyuna doğru olmayan, yanlış ve halkı yanıltıcı bilgileri içeren taraflı karnenizi yayınlamışsınız.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelerinin hangi parti kontenjandan seçilirse seçilsin göreve başladıktan sonra tarafsız ve bağımsız olması gerekir. Sizin tarafsız olmanızı, olabilmenizi düşünememekle birlikte en azından tarafsız gibi davranmanız gerektiği kanuni yükümlülükleriniz sebebiyle şarttır ve gereklidir.

Hangi kanalın muhalif olduğuna hangi kanalın muhalif olmadığına siz mi karar veriyorsunuz? Elinizde "muhalefet metre" mi var? Yaptığınız idari ve hukuki açıdan doğru değildir.

Kaldı ki, verdiğiniz bilgiler manipülasyon içeriyor. Oranları yanlış, parasal değerleri yanlış, verilen ceza sayıları yanlış, ben sizin bu yanlışlarla dolu sözde karnenizin neresini düzelteyim?

Bizim için denetleme ve düzenleme yaptığımız alanda faaliyet gösteren tüm yayıncılarımız kuralları ihlal eden veya etmeyen yayıncı olarak ancak tasnif edilebilir. Ne yani sırf siz mutlu olun diye ve sene sonunda yaptığınız yanlışlarla ve hatalarla dolu sözde karne doğru çıksın diye doğru ve ilkeli yayın yapan, yayın ihlalinde bulunmayan medya kuruluşlarına ceza mı verelim?

İşte sizin temsil ettiğiniz özgürlük ve hakkaniyet anlayışı tam olarak bu. Bu mudur?

"Her türlü ihlali yaparım hiçbir kurala uymam"

Özgürlükler ve haklar kendiniz söz konusu olunca olmalı ama kendinden olmayanlara ne gerek var canım! Bunun karşılığında işini yapan kurumlar çıkıp da gereğini yapınca yıllardır toplumun belli bir kesimini hedef alan taraflı yayınlara sahip çıkarak, hakaretlere göz yumarak bir yandan her nasılsa mağdurum edebiyatı yaparak tam size ve maalesef hala temsil ettiğiniz siyasi oluşum ve zihniyetinize yakışanı yapmaktasınız. Bırakın artık bu asırlardır arkasına sığınarak her türlü hakkı, hukuku ve insani değerleri gasp ettiğiniz mağdur edebiyatını.

Ayrıca Sayın Taşçı; oranları, sayıları, bilgileri yanlışlarla dolu ve taraflı bir şekilde vermiş olsanız bile neden bu sizin tabirle muhalif kanallara verilen cezaların hangi sebeplerle verildigini açıklamıyorsunuz?

Soruyorum size; bu cezaların ne kadarı milli ve manevi değerlerimize aykırı yayınlara verildi, ne kadarı kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı yapan yayınlara verildi ve özendiren yayınlara verildi, ne kadarı milli güvenliğimizi tehdit eden vatanımızın bölünmez bütünlüğü ilkesine kasteden bölücü yayınlara verildi, ne kadarı kişi ve kurumlara doğruluk ilkesini atlayarak iftiralarla dolu yayınlara verildi, ne kadarı suçu ve suçluyu öven yayınlara verildi?

Aslında size, RTÜK olarak; yaptığınız bu ciddi ihlallerden dolayı süresiz yayın durdurma cezası verip ikame yayın olarak da Anayasa, RTÜK Kanunu, tarafsızlık ilkeleri, yayın ilkeleri ve temel matematik hesaplamalarını anlatan öğretici yapımlar, kamu spotları ve öncelikli yayın izleme cezası vermek lazım."

"Yayıncılara yaptığınız gibi beni susturmayı hayal etmeyi bırakın"

İlhan Taşcı da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahin'e yanıt verdi. Taşçı'nın paylaşımı şu şekilde:

"Ebubekir Bey,

Bana aba altından sopa gösterip beni tehdit edeceğinize -ki daha önce de Saraydan aldığınız talimatla yasadışı biçimde kuruldan çıkarılmama çoğunluğunuzla karar vermiştiniz- RTÜK'ün kararlarının tamamı resmi kayıt altında!

Halkbankk ve Basın İlandaki yoğun işlerinizden zaman ayırarak dosdoğrunu siz de kamuoyuna açıklayabilirsiniz. Sizin elinizdeki adalet terazisi bozulmuş, gün gelir ayarını bozduğun kantar seni de tartar!

Benim açıkladığım tablo ve verileri -ki bu verilerin tamamı resmi kayıtlara dayalı- düzelteceğinize kendinize hukuki ve vicdani olarak çeki düzen verirseniz yayıncılar biraz olsun nefes alır.

Bireysel olarak beni mutlu etmenizi beklemiyorum sizden yayıncılara karşı ilkesel bir duruş sergilemenizi bekliyorum. Benim mücadelem 85 milyon yurttaşın basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü sonuna kadar hissedip soluması içindir.

Ben demokrasiye, hukuka, insan haklarına ve özgür basına tarafım ya siz!

Artık gözünüzü açın ve televizyon kanallarına göre değil yayınların içeriklerine göre rapor hazırlatın.

Siz hem savcı, hem hakim, hem cellatlığa soyunuyorsunuz.

Size soruyorum gündüz kuşağı yayınları ne kadar 'milli ve manevi değerlere' uygun, Osman Gökçek'in silahşörlüğünü yapmak ne kadar hukuka uygun!

Yayıncılara yaptığınız gibi beni susturmayı hayal etmeyi bırakın da öğretici yapımları, kamu spotlarını ve öncelikli yayınları bir ceza aracı olarak görmeniz de sizin temsil ettiğiniz zihniyetin göstergesi.

Sayın Şahin, demagojiye laf kalabalığına gerek yok, çıkın 2024 karnenizi kendiniz paylaşın sonra sizin istediğiniz hatta ceza vermeye kıyamadığınız kanallar da dahil istediğiniz ve sizin belirlediğiniz televizyonda bunları tartışalım, hodri meydan!"