RTÜK Üyesi Keser'den 6 Kanal İçin "Yayın İhlali" Başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

RTÜK Üyesi Keser'den 6 Kanal İçin "Yayın İhlali" Başvurusu

23.01.2026 12:22  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuncay Keser, RTÜK'ün medya kuruluşlarının yayın ihlalleriyle ilgili sessizliğini eleştirerek, hukuksuzluğun normalleşmesine ve linç haberciliğine dikkat çekti. 6 medya kuruluşunun İBB soruşturması ile ilgili haberlerindeki ihlalleri RTÜK'e bildirdi.

(ANKARA) - RTÜK Üyesi Tuncay Keser, yayın ilkelerinin tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için ölçüt olması gerektiğini vurgulayarak, "İBB soruşturması bağlamında 6 medya kuruluşun haber bültenlerindeki yayın ihlalleri ile ilgili bir kez daha Üst Kurul'a başvurdum. RTÜK'ün başvurularla ilgili sessiz kalması, inceleme yürütmemesi, hukuksuzluğun normalleşmesine ve linç haberciliğinin kurumsallaşmasına zemin hazırlıyor" dedi.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, A Haber, ATV, BengüTürk TV, Akit TV, CNN Türk, Lider Haber'in İBB soruşturması ve uyuşturucu operasyonları ile 16-17 Ocak 2026 tarihli haber bültenlerinde yayın ihlalleri bulunduğu gerekçesiyle RTÜK'e başvurdu.

Adli soruşturmaların haberleştirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin olağan ve beklenen bir durum olduğunu kaydeden Keser, "Ancak haberlerin içeriğinde ve veriliş şeklinde, kullanılan dilin dengeli olması, haber verme sınırlarının aşılmaması, iddiaların gerçekmiş gibi sunulmaması, karalayıcı bir üslupla kimsenin peşinen suçlu ilan edilmemesi yasal zorunluluktur. Bu açık duruma rağmen; bazı medya hizmet sağlayıcılar tarafından yayınlanan haber ve programlarda, henüz soruşturma süreci devam eden ve kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmayan olaylarla ilgili kişi ve kuruluşlara yönelik, hedef gösteren ve suçlayıcı ifadelerin sistematik bir biçimde kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir. Şüphelilerin soruşturma kapsamında verdikleri ifadelerde geçen iddialar, kesin birer olguymuş gibi sunulmakta, masumiyet karinesi ilkesi yok sayılarak kişiler peşinen suçlu ilan edilmektedir" dedi.

"Bu ifadelerin sıradan bir editör hatası olmadığı açıktır"

Keser, şunları söyledi:

"Haber metinlerinde kullanılan; 'Ekrem İmamoğlu'nun, uyuşturucu partisi düzenlediği uçuşun kiralama faturaları ortaya çıktı…', '…Çetenin elebaşı CHP'li Ekrem İmamoğlu',  'İstanbul Büyükşehir Belediyesi vurguncularının uyuşturucu ağı ortaya çıktı', 'Narko fuhuş içeren partilerin Beykoz'da 3 katlı bir villada sürdüğü saptandı', '…Rüşvetten elde edilen bir mal varlığının başkasına verilmesiyle ilgili bir durum söz konusu.', 'İBB'deki adamlarını haraca bağlayan ekibin başında gelen kafa koparan lakaplı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tek eline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jette, uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı', 'İş adamlarını haraca bağladıkları yetmedi, kara para aklamak için kullandıkları özel jette uyuşturucu partileri verdikleri ortaya çıktı' şeklindeki ifadelerin haber verme sınırlarını aştığı ve iddiaların kesinlik içeren bilgiymiş gibi sunulduğu görülmektedir. Bu ifadelerin sıradan bir editör hatası olmadığı açıktır. Sistematik halde yargı kararı olmaksızın kişiler suçlu ilan ediliyor, karalama yapılıyor"

Söz konusu yayınların, yayın ilkelerinin bir çok maddesini ihlal ettiğine dikkat çeken Keser, şöyle devam etti:

"RTÜK, Anayasa'da güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğünü, masumiyet karinesini, kişi onuru ve özel hayatın gizliliğiyle dengeli biçimde korumakla ve bu görevini objektif ve eşitlikçi bir tutumla yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi çerçevesinde yürütülen soruşturmalarla ilgili; soruşturma aşamasındaki iddiaların, doğruluğu teyit edilmeksizin ve kesinleşmiş yargı kararları bulunmaksızın, kişileri peşinen suçlu ilan eden bir yayın tarzına dönüşmesi karşısında RTÜK'ün sessiz kalması, sistematik bir hal almış olan yayın ihlalleri ile ilgili bugüne kadar tek bir inceleme yürütmemiş olması; 6112 sayılı Kanun'un kendisine yüklediği sorumlulukla bağdaşmadığı gibi, medya alanında hukuksuzluğun normalleşmesine ve linç kültürünün, linç haberciliğinin kurumsallaşmasına zemin hazırlayacaktır. Bu nedenlerle; Üst Kurul tarafından bahse konu kapsamındaki tüm yayınların hukuk devleti ilkesinin, masumiyet karinesinin ve yayıncılık etiğinin korunması adına gecikmeksizin ve kararlılıkla değerlendirilmesi hem kamu yararı hem de demokratik toplum düzeninin sürdürülebilirliği açısından kaçınılmaz bir hukuki zorunluluktur."

Kaynak: ANKA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Üyesi Keser'den 6 Kanal İçin 'Yayın İhlali' Başvurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu İBB kreşinde istismar ve darp iddiası: Çocukları tacize uğrayan aile şikayetçi oldu
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
Mardin’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine acımadan vurdular! İşte o anlar
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar

16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
15:51
Fener’i deviren takım Beşiktaş’a çuvalla para verip o ismi aldı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
15:39
Esat Yontunç’un savcılık ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
15:23
Şırnak’ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı
15:18
Arda Güler Fenerbahçe’ye servet kazandıracak
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
15:04
14 ünlünün testi pozitif çıktı
14 ünlünün testi pozitif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 16:08:41. #7.11#
SON DAKİKA: RTÜK Üyesi Keser'den 6 Kanal İçin "Yayın İhlali" Başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.