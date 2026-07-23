Ruanda, 289 Vatandaşını Kurtardı - Son Dakika
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Ruanda, 289 Vatandaşını Kurtardı

23.07.2026 19:25
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Ruanda, 2025-2026 arası insan ticareti mağduru 289 vatandaşını kurtararak yurda geri getirdi.

Ruanda, Temmuz 2025 ile Mart 2026 arasında çoğunluğu Asya ülkelerinde insan ticareti mağduru 289 vatandaşını kurtararak ülkeye geri getirdi.

Adalet Bakanı Emmanuel Ugirashebuja, yaptığı açıklamada, Temmuz 2025 ile Mart 2026 arasında farklı ülkelerde insan ticareti mağduru olan 289 Ruandalının, Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Göç Örgütü ve diğer kamu kurumlarının işbirliğiyle kurtarılarak ülkeye getirildiğini duyurdu.

Kurtarılan Ruandalıların 101'inin Kamboçya, 99'unun Umman, 58'inin Laos ve 31'inin Myanmar'dan tahliye edildiğini belirten Ugirashebuja, insan tacirlerinin özellikle yurt dışında yüksek maaşlı iş ve daha iyi yaşam vaadiyle vatandaşları kandırdığını, mağdurların ise gittikleri ülkelerde zorla çalıştırma ve çeşitli istismar biçimlerine maruz kaldığını ifade etti.

Ugirashebuja, insan ticareti mağdurlarının rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılmasına yönelik 2021'de yürürlüğe giren destek programı kapsamında 2025'te 65 mağdura yardım sağlandığını belirterek, toplumdaki farkındalık eksikliğinin insan ticaretiyle mücadeledeki en büyük sorunlardan biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Güncel, Suç, Son Dakika

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