Ruanda, ABD\'nin KDC\'ye yaptığı çağrıya tepki gösterdi

Ruanda, ABD'nin Kigali hükümetine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) bütün askeri personelini çekmesi ve bölgedeki füze sistemlerini kaldırması çağrısına tepki gösterdi.
Ruanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, KDC ordusu tarafından desteklenen Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) grubunun Tutsileri sınır bölgelerinden Ruanda'ya sürdüğü ve sınırda silahlandığı öne sürüldü.
KDC hükümetinin Ruanda'yı işgal etmek ve rejim değişikliği yapmak istediği iddiasına yer verilen açıklamada, KDC'nin, Angola'nın başkenti Luanda ve Kenya'nın başkenti Nairobi'de başlatılan barış sürecini terk etmesinden derin endişe duyulduğu ifade edildi.
Açıklamada, ABD'nin Ruanda'dan KDC'deki bütün askeri personelini çekmesi ve bölgedeki füze sistemlerini kaldırması çağrısına tepki gösterilerek, ABD'nin tutumuyla Büyük Göller Bölgesi'ndeki güvenilir arabulucu rolüne de zarar verdiği belirtildi.
ABD, hafta sonu, Ruanda'ya derhal 23 Mart Hareketi'ne (M23) desteklerini sonlandırması, bölgedeki askerlerini geri çekmesi ve füze sistemlerini kaldırması çağrısında bulunmuştu.
KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son iki haftada artan saldırılarında, birçok sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.
İki ülke savaşın eşiğine geldi
Ruanda ile KDC arasında son yıllarda isyancı gruplar üzerinden başlayan siyasi tansiyon, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmişti.
KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame iddiaları reddetmişti. Kagame, KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söylemişti.
KDC, Ruanda'ya tepki olarak Ekim 2022'de bu ülkenin büyükelçisini sınır dışı etme kararı almıştı.
Ruanda, 19 Ocak 2023'te KDC'yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamış ve 24 Ocak 2023'te hava sahasını 3 kez ihlal ettiği iddiasıyla KDC'ye ait savaş uçağını vurmuştu.
Diğer adı "Kongo Devrim Ordusu" olan ve 23 Mart 2009'da yapılan barış anlaşmasının bozulmasıyla doğan M23, Ruanda'yı yöneten Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.
Ruanda, Uganda ve Burundi gibi ülkelerin sınırının bulunduğu KDC'nin doğusu, altın ve kobalt gibi onlarca farklı değerli madenin de çıkarıldığı bölge olarak dikkati çekiyor.
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