Rubio, ABD-Yunanistan savunma iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineledi - Son Dakika
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Rubio, ABD-Yunanistan savunma iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineledi

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Rubio, ABD-Yunanistan savunma iş birliğini güçlendirme kararlılığını yineledi
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve Yunanistan'ın savunma ile güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirme kararlılığını bir kez daha teyit ettiklerini duyurdu. Rubio, Yunanistan'ın Florida ile Ulusal Muhafız ortaklığının kesinleştiğini bildirdi.

(WASHINGTON) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile Yunanistan'ın uzun süredir devam eden savunma ve güvenlik iş birliğini güçlendirme konusunda mutabakatlarını yinelediklerini açıkladı. Rubio, Yunanistan'ın Ulusal Muhafız Eyalet Ortaklık Programı kapsamında Florida ile ortaklığının da tamamlandığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD-Yunanistan savunma ve güvenlik iş birliğine ilişkin açıklama yaptı. Rubio, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan, uzun süredir devam eden savunma ve güvenlik işbirliğimizi güçlendirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ulusal Muhafız Eyalet Ortaklığı Programı kapsamında Yunanistan'ın Florida ile olan ortaklığını kesinleştirdik ve böylece önemli bir NATO ittifakını daha da ilerlettik."

Kaynak: ANKA
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