Rubio'dan Barrack'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rubio'dan Barrack'a Destek

30.05.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Tom Barrack'ın Suriye ve Irak'taki rolünü övdü ve destekledi.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Suriye konusunda "merkezi bir muhatap" ve Irak konusunda da "güvenilir bir isim" olduğunu bildirdi.

Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilmez bir rol oynadığını belirten Rubio, "Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında Rubio, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak konusunda da kilit bir güvenilir isim olmuştur ve olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

Barrack'ın sadece Türkiye Büyükelçisi değil, Başkan Donald Trump'ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten biri olduğunu da vurgulayan Rubio, Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarda da hayati bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

Rubio, Barrack'ın Trump ekibinin "vazgeçilmez bir üyesi" olduğuna işaret ederek, "Kendisine tam güvenim vardır ve Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaya liderlik etme istekliliğinin devam etmesi Amerikan halkına büyük fayda sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio'dan Barrack'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

23:54
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
22:29
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
22:23
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
22:01
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul’da sahneye çıktı
Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı
21:12
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’den Özgür Özel’e destek
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'den Özgür Özel'e destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 00:06:06. #7.13#
SON DAKİKA: Rubio'dan Barrack'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.