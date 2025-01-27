Rubio'dan İtalya ve Macaristan ile Görüşme

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, İtalya ve Macaristan'dan mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefonda konuştu.

Rubio, Tajani ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkinin ABD vatandaşlarının güvenliği ve refahı açısından taşıdığı önemi bir kez daha teyit etti.

Küresel öncelikler doğrultusundaki işbirliklerini güçlendirme yollarını görüşen Rubio ile Tajani, NATO müttefikleri arasında "gerçek yük paylaşımının" önemini vurguladı.

Rubio, Szijjarto ile görüşmesinde, Latin Amerika ve Çin'deki önemli stratejik bağlantıları ele aldı.

Szijjarto ile Rubio, savunma ve enerji güvenliği alanlarındaki işbirliklerini genişletmenin önemine dikkati çekti.