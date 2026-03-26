Rubio: Hürmüz Boğazı'na İhtiyacımız Yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını belirterek, "boğazdan menfaati olan ülkelerin harekete geçmeleri gerektiğini" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'ya hareketinden önce havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fransa'da sadece ABD'yi temsil etmek üzere görüşmeler yapacağını ve İran konusunda NATO ülkelerinin daha somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Rubio, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Rubio, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole ihtiyacının olmadığını vurgulayarak, "Bizim enerjimizin çok az bir kısmı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Bu konuda büyük menfaati olan ülkeler var, bu yüzden onlar harekete geçip bu sorunu çözmelidir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının uluslararası hukuka uygun olmadığını savunan Rubio, "İran, küresel deniz taşımacılığını tehdit etmeyi bırakırsa bu durum yarın bile çözülebilir. Bu tehditler, bir skandal ve uluslararası hukukun ihlalidir. Uluslararası hukuka önem veren tüm ülkeler bu konuda bir şeyler yapmalıdır." diye konuştu.

Rubio, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerin detaylarına ve kimlerle görüştüklerine girmeyeceğini kaydederek, "Mesajları ileten aracı ülkeler var ve ilerleme kaydedildi. Gördüğünüz gibi somut ilerlemeler kaydedildi. Boğazdan geçen enerji miktarı artıyor, olması gerektiği kadar değil ama bir kısmı arttı." ifadelerini kullandı.