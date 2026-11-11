Rubio, İran'a yaptırım ve ablukanın etkili olduğunu, harekata gerek olmadığını iletti - Son Dakika
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Rubio, İran'a yaptırım ve ablukanın etkili olduğunu, harekata gerek olmadığını iletti

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Rubio, İran\'a yaptırım ve ablukanın etkili olduğunu, harekata gerek olmadığını iletti
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paris'teki G7 toplantısı sonrası İran'a uygulanan yaptırımlar ve deniz ablukasının etkili olduğunu, geniş çaplı askeri harekata gerek olmadığını müttefiklerine iletti. Rubio, İran ile gerçek bir anlaşmaya açık olduklarını söyledi.

PARİS, 11 Kasım (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a karşı büyük çaplı askeri harekatlara gerek olmadığını söyledi.

Salı günü Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımların ve deniz ablukasının oldukça etkili olduğunu belirten Rubio, bu nedenle İran'a karşı geniş çaplı askeri operasyonlar düzenlenmesine gerek kalmadığını G7 ülkelerindeki müttefiklerine ilettiklerini söyledi.

İran'a uyguladıkları ekonomik baskının zamanla artacağını kaydeden Rubio, İran ile "gerçek bir anlaşmaya" varmaya açık olduklarını ifade etti.

Rusya-Ukrayna çatışmasına da değinen Rubio, Avrupalı ortaklarının "bu sorunun uzun vadeli çözümünün bir parçası olduğuna" dikkat çekerek, hedeflerinin Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü görüşmelere ilerleyen süreçte Avrupa'yı da dahil etmek olduğunu vurguladı.

Rubio, Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin ilk gününün "çok verimli" geçtiğini, ancak "yapılması gereken daha çok iş olduğunu" ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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