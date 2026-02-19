Rubio, İran Görüşmeleri İçin İsrail'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
Rubio, İran Görüşmeleri İçin İsrail'i Ziyaret Edecek

19.02.2026 10:02
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, 28 Şubat'ta İran konusunu görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bir yandan müzakerelerin, bir yandan da gerginliğin sürdüğü İran'la ilgili görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Şubat'ta İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesi, bir ABD'li yetkilinin Rubio'nun İsrail ziyaretini doğruladığını kaydetti.

Haberde, Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e gelerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunu görüşeceği aktarıldı.

Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin ardından, İsrail'in müzakerelerin çökme ihtimaline karşı hazırlıklar yaptığı ileri sürülmüştü.

İsrail Meclisindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi yetkililerinin İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı Sekreteri Shai Clapper'den güvenlik değerlendirmesi aldığı, İran'a karşı muhtemel savaşa hazırlıkların konuşulduğu aktarılmıştı.

ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine Tel Aviv yönetiminin, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği de bildirilmişti.

Rubio, İran Görüşmeleri İçin İsrail'i Ziyaret Edecek
