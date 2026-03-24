Rubio, Venezuelalı Lobici Hakkında İfade Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rubio, Venezuelalı Lobici Hakkında İfade Verdi

24.03.2026 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela hükümeti adına lobi yapmakla suçlanan Rivera'yı savundu.

NEW ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela hükümeti adına "lobi faaliyeti yürütmekle" suçlanan eski Florida Eyalet Meclis Üyesi David Rivera'nın yargılanması kapsamında ifade verdi.

Rivera'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde yönetimini etkilemek için Venezuela adına "yasa dışı şekilde çalıştığı" iddia edilen davada kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Rubio, 1983'ten bu yana bir ceza davasında ifade veren ilk aktif kabine üyesi oldu.

Rubio'nun aynı zamanda eski ev arkadaşı olan Rivera ve suç ortağı Esther Nuhfer, "2022'de kara para aklamak ve ABD hükümetine yabancı ajan olarak kayıt yaptırmamaktan" suçlanırken Dışişleri Bakanı'na herhangi bir suç atfedilmedi.

Mahkemede, Rivera ile arkadaş olduğunu kabul eden Rubio, ikilinin planlarıyla herhangi bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Dosyaya göre, Venezuela hükümetinin isteği üzerine Rivera ve Nuhfer, o dönemde henüz senatör olan ve Rivera'nın eski ev arkadaşı Rubio'nun yanı sıra, Beyaz Saray'ın önde gelen eski danışmanlarından Kellyanne Conway'i de etkilemeye çalıştı.

Savcı Roger Cruz mahkemedeki konuşmasında, "Kanıtlar, bu iki sanığın 50 milyon dolar karşılığında komünist diktatör Nicolas Maduro ve onun sağ kolu Delcy Rodriguez için gizlice lobi yapma konusunda anlaşma yaptığını gösterecek." ifadelerine yer verdi.

Rodriguez, ocak ayında Maduro'nun ABD tarafından askeri müdahaleyle alıkoyulmasının ardından Venezuela'nın geçici başkanı olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio, Venezuelalı Lobici Hakkında İfade Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
TOLGA’dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi TOLGA'dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi
Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi

21:57
Liverpool’da bir devir resmen sona erdi: Salah’tan veda
Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
20:54
Beşiktaş’a Chelsea’den 38 milyon Euro’luk dinamo
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo
20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 22:04:44.
SON DAKİKA: Rubio, Venezuelalı Lobici Hakkında İfade Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.