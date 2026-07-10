RUF B8 Erprober Tanıtıldı

RUF, 1000 beygir gücünün üzerinde performans sunan yeni modeli B8 Erprober'ı tanıttı. Araç, çift turbolu 4.4 litre hacmindeki sekiz silindirli boxer motor ve altı ileri manuel şanzımanla donatılmış durumda. Tamamen içten yanmalı motor kullanan bu model, herhangi bir elektrik desteği almıyor.

Prototipin seri üretim tarihi henüz açıklanmazken, RUF mühendisleri test süreçlerinin devam ettiğini ve performans limitlerinin optimize edildiğini belirtiyor. Manuel şanzıman tercihiyle sürücüye mekanik bir deneyim sunmayı amaçlayan araç, otomotiv dünyasında büyük ilgi uyandırdı.