Ruhan Alan Gözaltına Alındı

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve Tunceli'nin bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan, 'zimmet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tunceli'nin Pertek İlçe Belediyesi'nde bir önceki dönem 'zimmet' suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin çalışmalarının ardından hazırlanan rapor doğrultusunda 14 Şubat'ta Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E., açığa alındı. Pertek Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında şu an Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevi yürüten eski Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, 'zimmet' suçlamasıyla Tekirdağ'da gözaltına alındı. SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Ruhan, 'tutuklama' talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,