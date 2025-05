Ruhi Su Geleneği Çankaya'da Yaşatıldı

(ANKARA) - Çankaya Belediyesi, halk müziğinin usta ismi Ruhi Su önderliğinde yarım asır türkülere hayat veren Dostlar Korosu'nun ilk koristlerinin sahne aldığı, "Ruhi Su'dan Bize Bizden Zamana" konserine ev sahipliği yaptı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de katıldığı ve belediyenin Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki konserde, şef Yusuf Başaran Ankara'da konser vermelerine olanak sağlayan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde koronun seslendirdiği parçalara eşlik eden Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Ruhi Su Semahlar albümünde Malatya Mezirme köyünden derlediği güzel insanlara teşekkür eder. Ben de bugün o köyden yetişmiş bir genç olarak bize bu güzel eserleri derlediği, bestelediği, seslendirip bugüne gelmesini sağladığı için Ruhi Su'yu şükran ve minnetle anıyorum. Bu gece yüreklerinde gençlik ateşiyle sesleri ve nefeslerini dinlediğimiz koromuza da hepiniz adına tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yıl içerisinde Ankara'nın en güzel ve Türkiye'nin en nitelikli salonlarından biri olacak Atatürk Kültür Merkezini, Ankara'ya kazandıracaklarını kaydeden Güner, "Bugün bu salona sığmadık ve sizden bir söz isteyeceğim. Koromuzu bir kez daha yeni kültür merkezimizde ağırlamak sizleri de hep beraber orada görmek istiyoruz. Ben bu güzel akşamı Ruhi Su'nun bir dörtlüğüyle taçlandırmak isterim, 'Sabahın bir sahibi var, sorarlar bir gün sorarlar, biter bu dertler acılar, sararlar bir gün sararlar'" diye konuştu.

Hüseyin Can Güner'in Anneler Günü'nü de kutladığı konserde, Dostlar Korosu yarım asırlık yolculuklarında derledikleri parçaların yanı sıra Yemen Türküsü, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Karahisar Kalesi, Mahsus Mahal gibi popüler parçaları da seslendirdi.