Ruhsatsız Hasta Bakıp İlaç Satan Doktor Tutuklandı - Son Dakika
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Ruhsatsız Hasta Bakıp İlaç Satan Doktor Tutuklandı

Ruhsatsız Hasta Bakıp İlaç Satan Doktor Tutuklandı

Adana'da ruhsatsız muayenehane işletip ilaç satan N.A. (43) yakalanarak tutuklandı. Evinde yapılan baskında 971 ilaç, 20 bin lira, 26 bin Dolar ve 59 altın ele geçirildi.

08.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
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ADANA'da tıp doktoru diploması bulunmayan ve ruhsatsız şekilde evinde hasta bakıp, ilaç sattığı belirlenen N.A. (43), polisin operasyonuyla yakalandı. Evde 971 ilaç, 20 bin lira, 26 bin Dolar, 59 altın ve ziynet eşyası ele geçirilirken, N.A. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir evin kaçak muayenehane haline getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan polis, N.A. isimli kadının, tıp doktoru diploması olmamasına rağmen 'kadın doğum uzmanı' olarak faaliyet gösterip, gebelik kontrolü ve kürtaj yaptığını belirledi. Ayrıca şüphelinin, evine gelen hastaları para ya da altın karşılığı muayene edip, ilaç sattığını tespit etti. Operasyonda tıp doktoru diploması bulunmayan N.A. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 971 ilaç, 20 bin lira, 26 bin Dolar, 59 altın ve ziynet eşyası, hasta kaydının tutulduğu 10 defter ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma' suçundan adliyeye sevk edilen N.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ruhsatsız Hasta Bakıp İlaç Satan Doktor Tutuklandı - Son Dakika

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