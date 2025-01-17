Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde bir evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde bir evde ruhsatsız tabanca bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi, ev sahibi M. Ç. S. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine Y. K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Malkara'da makaron ele geçirildi
Malkara ilçesinde makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Deveci Mahallesi'nde K.C'nin iş yerinde yaptığı aramada 1000 makaron ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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