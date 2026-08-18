Rukiye Toy'dan Kadın Kolları Toplantısı - Son Dakika
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Rukiye Toy'dan Kadın Kolları Toplantısı

Rukiye Toy\'dan Kadın Kolları Toplantısı
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Rukiye Toy, kadın kolları ile yeni döneme ilişkin hedefleri ve çalışmalarını paylaştı.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, partisinin kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda, yeni döneme ilişkin çalışmalar ve hedefler ele alındı.

Milletvekili Toy, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kadınların siyasette ve teşkilat çalışmalarında üstlendiği sorumluluğun önemine dikkati çeken Toy, dayanışma içerisinde Sivas için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Program, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Rukiye Toy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rukiye Toy'dan Kadın Kolları Toplantısı - Son Dakika

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