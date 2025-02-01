Rus Hava Saldırılarında 6 Ölüm

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun hava saldırılarında 6 kişinin hayatını kayettiğini bildirdi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Poltava kentinde apartmanın hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Saldırılar nedeniyle Zaporijya, Odessa, Sumi, Harkiv, Hmelnitski ve Kiev bölgelerinde hasar oluştuğunu ve en az 6 kişinin yaralandığını bildiren Zelenskiy, "Harkiv'de insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Rusların Sumi bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Rusya'yı Ukrayna'ya terör saldırıları düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetlerine ait Telegram kanalından yapılan açıklamada hava saldırısı tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisine (DSNS) göre bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın 7 bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.