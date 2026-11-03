Rus heyeti 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de Ukrayna müzakerelerine katılacak - Son Dakika
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Rus heyeti 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de Ukrayna müzakerelerine katılacak

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin 10-11 Kasım'da BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelere katılacağını bildirdi. Heyete Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin 10-11 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelere katılacağını bildirdi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de üçlü müzakereler yapılacağını teyit eden Peskov, "Rus heyeti, 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'ye giderek üçlü müzakerelere katılacak." dedi.

Dmitriy Peskov, Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini belirtti.

Ukrayna ordusunun Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarına değinen Peskov, buna karşı gerekli önlemleri aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Savunmanın etkinliği ciddi ölçüde arttı ancak ne yazık ki riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Bu nedenle (Ukrayna'da) özel askeri operasyon devam ediyor. Kiev yönetiminin altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar sürüyor. Bütün bunlar, Kiev yönetiminin gelecekte benzer saldırılar düzenleme imkanından yoksun bırakılması amacıyla yapılıyor."

Sözcü Peskov, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin, Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında görüşmesi için çalışmalar yapıldığı bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, bugün sosyal medya üzerinden, ülkesinin arabuluculuğunda 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de Rusya ile Ukrayna arasında çalışma düzeyinde görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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