Rus Ordusu Ateşkese Rağmen Saldırılarını Sürdürüyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Rusya'nın geçici ateşkes ilan etmesine rağmen Rus ordusunun cephede ateş açmaya devam ettiğini söyledi.

Andriy Kovalenko Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı nedeniyle geçici ateşkes ilan etmesine rağmen Rus ordusunun savaş faaliyetleri sürdürdüğünü belirtti.

Kovalenko mesajında, "Ruslar, her zamanki gibi her yönden ateş açmaya devam ediyor. Bunların çoğu Doğu'da." dedi.

Rusya, Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus tarafının 19 Nisan saat 18: 00'den 21 Nisan saat 00: 00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracağını bildirmişti.

Rus lider Putin, "İnsani kaygılarla bugün saat 18.00'den itibaren, pazar gününden pazartesi günü gece yarısına kadar Rus tarafı Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında bütün askeri faaliyetlerin durdurulmasını emrediyorum." demişti.