Rus Parlamentosu, Başbakan Yardımcılarını Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rus Parlamentosu, Başbakan Yardımcılarını Onayladı

Rus Parlamentosu, Başbakan Yardımcılarını Onayladı

Rusya'nın alt kanadı Duma, Başbakan Mihail Mişustin'in önerdiği başbakan yardımcılarını oy birliğiyle onayladı. Yapılan oylama sonucunda, başbakan birinci yardımcısı ve başbakan yardımcıları görevlerine getirildi. Başbakan yardımcılığı görevleri onaylanan diğer isimler de belirlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını doğrudan atayacak.

13.05.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Başbakan Mihail Mişustin'in önerdiği başbakan yardımcılarını oy birliğiyle onayladı.

Duma'da yapılan oturumda, Rusya'nın yeni hükümetinde görev yapması önerilen başbakan birinci yardımcısının ve başbakan yardımcılarının adaylıkları ele alındı.

İstişarelerin ardından yapılan oylama sonucunda, eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov başbakan birinci yardımcısı oldu.

Oylama sonucunda Aleksandr Novak, enerji ve ekonomi konularından sorumlu başbakan yardımcılığı; Tatyana Golikova, sağlık, istihdam ve kültür konularından sorumlu başbakan yardımcılığı görevine getirildi.

Aleksey Overçuk, Avrasya konuları ve uluslararası kurumlardan sorumlu başbakan yardımcısı, Dmitriy Patruşyev, tarım ve çevre konularından sorumlu başbakan yardımcısı oldu.

Başbakan yardımcılığı görevleri onaylanan diğer isimlerin arasında eski Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev, Dmitriy Grigorenko, Yuriy Trutnyev, Marat Husullin ve Dmitriy Çernışenko yer aldı.

Duma, Mişustin'in önerdiği yeni bakanları da 14 Mayıs'ta istişare edip oylayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını istişare edilmesi için Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'ne dün sunmuştu.

Putin, söz konusu bakanları, Duma'nın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Parlamentosu, Başbakan Yardımcılarını Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:27:40. #1.11#
SON DAKİKA: Rus Parlamentosu, Başbakan Yardımcılarını Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement