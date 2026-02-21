Rus Sanatçı Kirillova Türkiye'yi Temsil Edecek

İstanbul'da 10 yıldır yaşayan Rus sanatçı Tatyana Kirillova, Rusya'da 26 Şubat-15 Mart'ta düzenlenecek "Around the World: Art Without Borders" başlıklı uluslararası festivalin "Artist's View of the World" yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Festival, Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı himayesinde ve Sankt-Peterburg Devlet Stieglitz Sanat ve Tasarım Akademisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında birçok ülkeden sanatçının katıldığı "Artist's View of the World" yarışması St. Peterburg'daki akademinin tarihi salonunda yapılacak.

Kirillova, yarışmaya orijinal yağlıboya olarak sergilenecek "İnsana Dönüş/Toprağın Sesi/Aşık Veysel" başlıklı Aşık Veysel portresi, dijital formatta olan Nazım Hikmet portresi ile yine dijital olan "Dünyanın İlk Arabalı Vapur Suhulet-26" başlıklı eserle katılıyor.

"Dünyanın İlk Arabalı Vapur Suhulet-26" eseri, Osmanlı İmparatorluğu'nun hayata geçirdiği, dünyada arabalı vapur taşımacılığının öncüsü kabul edilen "Suhulet-26"ya hikayesini anlatıyor."