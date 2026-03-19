Rus Savaş Uçağı Estonya Hava Sahasını İhlal Etti

19.03.2026 21:02
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rus savaş uçağının, Estonya hava sahasını yaklaşık 1 dakika boyunca ihlal ettiğini bildirdi.

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus SU-30 tipi savaş uçağı, 18 Mart'ta Estonya hava sahasına girdi.

Rus savaş uçağı, yaklaşık 1 dakika boyunca Vaindloo Adası yakınlarında Estonya hava sahasında kaldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, hava sahası ihlaline İtalyan Hava Kuvvetlerine ait bir birliğin karşılık verdiğini ve Estonya'nın güvenliği açısından herhangi bir tehdidin oluşmadığını belirtti.

Tsahkna, "NATO'nun Baltık Hava Polisliği misyonu, 2004 yılından bu yana Estonya'da faaliyet gösteriyor ve bir kez daha bu misyonun prosedürlere uygun şekilde iyi işlediğini gördük." ifadesini kullandı.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın tutumunun değişmediğini belirterek "NATO çalışıyor. Hava sahamız her zaman izleniyor, korunuyor ve savunuluyor." ifadesine yer verdi.

Estonya Savunma Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla, söz konusu uçağın bir uçuş planının bulunmadığını ve Estonya hava trafik hizmetleriyle iki yönlü radyo iletişimi kurmadığını bildirdi.

Bu gelişme üzerine Rusya'nın Tallinn Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Estonya Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve hava sahası ihlaliyle bağlantılı olarak nota verildi.

Rus savaş uçakları son yıllarda Estonya'nın hava sahasını birçok kez ihlal etmişti.

Kaynak: AA

İsrail’den bir ilk Hazar Denizi’nde 5 İran gemisini vurdular İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular
Mersin’de yabancı uyruklu kadın kocası tarafından öldürüldü Mersin'de yabancı uyruklu kadın kocası tarafından öldürüldü
İran’dan İsrail’e gece yarısı saldırı İran'dan İsrail'e gece yarısı saldırı
Tam 16 kurtarış Uğurcan Çakır daha ne yapsın Tam 16 kurtarış! Uğurcan Çakır daha ne yapsın?
ABD’de alarm: Florida’daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı ABD'de alarm: Florida'daki MacDill Hava Üssü giriş çıkışlara kapatıldı
Bayern Münih’ten Atalanta’ya iki maçta 10 gol Bayern Münih'ten Atalanta'ya iki maçta 10 gol

21:56
Beşiktaş, Kasımpaşa’yı 5 maç sonra devirdi
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi
20:59
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke
20:37
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi
Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
20:28
Özgür Özel’le ilgili çarpıcı iddia Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
