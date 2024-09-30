Rus ve ABD Uçakları Arasındaki Tehlikeli Yakınlaşma - Son Dakika
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Rus ve ABD Uçakları Arasındaki Tehlikeli Yakınlaşma

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Rus Su-35 uçağı, ABD savaş uçağına tehlikeli şekilde yaklaşarak kazaya sebep oluyordu.

30.09.2024 21:06
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- Rus ve ABD savaş uçakları arasında havada tehlikeli yakınlaşma

ALASKA - Rusya'ya ait savaş uçağı, kendisine önleme yapan ABD savaş uçağına tehlikeli şekilde yaklaşarak az daha kazaya neden oluyordu.

Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde Rus ve ABD savaş uçakları arasında tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşti. Rusya'ya ait savaş uçaklarına önleme yapan ABD savaş uçağına, Rusya'ya ait Su-35 tipi savaş uçağının tehlikeli şekilde yaklaşması az daha kazaya neden oluyordu. ABD tarafından paylaşılan görüntülerde, ABD savaş uçağının tehlikeli şekilde yakınından geçen Rus savaş uçağının ABD savaş uçağının manevra yapmasına neden olduğu ve bölgeden uzaklaştığı görüldü.

ABD Kuzey Komutanlığı ve Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı Komutanı General Gregory Guillot, yaşanan olayı kınayarak, "23 Eylül 2024 tarihinde NORAD uçakları Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde Rus askeri uçaklarına güvenli ve disiplinli bir önleme uçuşu gerçekleştirmiştir. Bir Rus Su-35 uçağının davranışı güvensiz, profesyonelce değildi ve herkesi tehlikeye attı. Profesyonel bir hava kuvvetlerinde görebileceğiniz bir şey değil" dedi.

Rus ve ABD Uçakları Arasındaki Tehlikeli Yakınlaşma
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rus ve ABD Uçakları Arasındaki Tehlikeli Yakınlaşma - Son Dakika

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