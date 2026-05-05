Rüşvet İddiaları: 2 Milyon Lira Talep

'1 MİLYON LİRA NAKİT, 1 MİLYON LİRA YAKIT ÜCRETİ İSTEDİ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında görülen davanın ikinci duruşmasında, mağdurların dinlenmesine devam edildi. Suçtan zarar gören Emin H., seçim döneminde Böcek ailesinin kendisinden destek istediğini belirterek, "Son seçimlerden 3 ay kadar önce Muhittin Böcek beni WhatsApp üzerinden aradı ve yanına çağırdı. ASAT'taki makamına gittiğimde, seçim döneminde maddi destek olmamı istedi. Ben de geçiştirdim ve ayrıldık. Daha sonra Gökhan Böcek geldi, o da maddi destek istedi. Ben de Muhittin Böcek'e, 'Oğlunuz benden para istedi' dedim. Bilgisi olduğunu, destek vermem gerektiğini söyledi. Daha sonra Gökhan'ın yine yanıma geleceğini, maddi desteği sağlamam gerektiğini, seçimde destek olmazsam zarar göreceğimi söyledi. Şehrin birçok noktasında iş yerim var. Haklı olduğum halde zarar görebileceğimi ifade etti. Daha sonra 1 milyon lira nakit ve 1 milyon liralık yakıt ücreti istedi. Yakıt kartı ve parayı da elden teslim ettim" dedi.

'GÖKHAN'IN TEHDİTLERİNİN ENGELLEMEK İÇİN ARACI KİRALAMA YOLUNU SEÇTİM'

Büyükşehir Belediyesi'nin projesinde sorun çıkardığını iddia eden Emin H., "Büyükşehir Belediyesi birkaç eksik çıkardı, örneğin mescit olmadığı yönünde olumsuz yanıt verdi. Biz de bu talepleri karşıladık. Sonra tekrar başvuru yaptık ve işimizin çözülmesi lazımdı. Ancak 5-6 ay çözülmedi. Daha sonra Serkan T. ile görüştük. Gökhan Böcek de geldi. Bu işin çözülmesi için Serkan'ın çocuğunun eğitim masraflarını karşılamamı ve kendisine de bir araba almam gerektiğini belirtti. Bu talepleri karşılamazsam, Muhittin Böcek başkan olduğu sürece işlerimin çözülemeyeceğini söyledi. Eğer bu talepleri karşılamazsam hiçbir işimin çözülemeyeceğini söyledi. Ben de lüks marka bir aracı kiraladım. Gökhan'ın tehditlerini kısmen engellemek için araç kiralama yolunu seçtim. Faturalarını da ben kestim. Benden baskı ile elde ettikleri bu giderler için icra takibi başlattım. Kira sözleşmelerini aylık belirledik" ifadelerini kullandı.

'İSTASYONLARIM DA MÜHÜRLENİR KORKUSUYLA ARACI VERMEK ZORUNDA KALDIM'

Tutuksuz sanık Yıldız M.'den alınan aracın detaylarını anlatan Emin H., "Gökhan, baldızının bir araca ihtiyacı olduğunu söyledi. Plazada kırmızı renk bir araç beğenmiş. Personele 'Aracın parasını almadan satış yapmayın' dedim. Ancak aracı teslim alacağı gün, belediyenin yapı kontrol ekipleri petrol ofisime giderek cezai işlem uygulamış. Gökhan da bu tür olayların devamının gelebileceğini ima ederek, aracı almaya geldiğini söyledi. Ben de diğer istasyonlarım da mühürlenir korkusuyla aracı vermek zorunda kaldım. Ancak borcunu açık bıraktık. Bir ödeme yapılmadı. Yine bu araç için de icra takibi başlattım" diye konuştu.

İMAMOĞLU AİLESİ İÇİN 50 BİN DOLAR İDDİASI

Gökhan Böcek'e birkaç kez daha para verdiğini kaydeden Emin H., şöyle konuştu:

"Gökhan Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının tutuklanmasından sonra ailesine yardım topladığını, bana da 50 bin dolar düştüğünü söyledi. Ardından Muhittin Böcek beni aradı, 'Gökhan seni aramış, talebi yerine getir' dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı beni aradığı için işlerime zarar gelir korkusuyla 300 bin TL verdim. İstasyonum 50 yıldır ailemize ait, bulunduğu iki arsanın birleştirilmesi ve düzenleme yapılması için başvuruda bulundum. Gökhan bana bu konuyu kendisi açtı, 'Senin iş yerinin takibini ben yapayım' dedi. Ben de Akın A. isimli şahısla işimi ilerletiyordum. Gökhan yine bir gün yanıma gelip iş yerim hakkında şikayetler olduğunu söyledi. Benim zarar görmemem için işi kendisine devretmem gerektiğini söyledi. Ben de onun ekibiyle çalışmaya başladım. Bu iş için yine 50 bin dolara anlaşma yaptık. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum."

'GÖKHAN BÖCEK, GELECEĞİN BAŞKANI' DİYE HİTAP EDİYORDU

Emin H.'nun ifadeleri üzerine söz alan Muhittin Böcek, "Emin Bey'in tutuklandıktan sonra ifadeleri değişmiştir. Sadece kendisini kurtarmak için konuşuyor, yeğeni ve oğluyla birlikte benim makamıma gelip 'Duayen başkan' diyerek sohbette bulundu. Gökhan Böcek ile bir araya geliyordu, kendisine 'Gökhan Böcek, geleceğin başkanı' diye hitap ediyordu" dedi.

'BAŞKANIN OĞLU OLMASAYDI BENİMLE GÖRÜŞEMEZDİ'

Muhittin Böcek'in ifadelerine yanıt veren Emin H., 'Muhittin Böcek'i her başkanı ziyaret etiğim gibi ziyaret ettik, benim şirketlerim her belediyeden ihale almaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden ihale aldım. Gökhan Böcek ile bir samimiyetim yok, çocuğum yaşındadır. Başkanın oğlu olmazsa benimle herhangi bir sosyal ilişkisi olamaz, görüşemez. Muhittin başkanı 30 yıldır tanırım. Benden taleplerde bulunmuştu, taleplerini yerime getirmediğim zaman işlerim yok sayılmıştır" ifadelerini kullandı.

'GÖKHAN İLE EMİN H. ARASINDA AHBAPLIK İLİŞKİSİ VARDI'

Gökhan Böcek ile Emin H.'nin arasındaki ilişki sorulan Böcek'in şoförü tutuksuz sanık Onur N. ise "Gökhan ile Emin H.'nin arasında ahbaplık ilişkisi vardı. Saatlerce otururlardı. Birlikte yemek yerlerdi ve sürekli de görüşürlerdi" diye konuştu.

'2 MİLYON LİRA TALEP EDİLDİ'

Müşteki Evren T., 20 yıldır Antalya'da asfalt, yol işleri yaptıklarını belirterek, "19 ilçede birçok belediyelere iş yaptık. 2020 yılında içme suyu imalatı yapmaya başladık, büyük bir ihale aldık. Biz burada işe başladık, İşimizin yüzde 50'sine gelmiş bulunmaktaydık. 29 gün Antalya'da yağmur yağdı. Daire başkanı Osman S. bir an önce gereken yolların asfaltlanması konusunda yazılar yazdı. 'Hava müsait olunca asfaltlamayı yapalım' dedik, sözleşmemiz feshedildi. Aradan zaman geçti, tekrar asfalt ihalesini aldık, 5 ay boyunca hak edişlerimizi almadık. Belediyenin en altından en üstüne kadar her personeline ulaşmaya çalıştık ama netice alamadık. Kendi şirketimin genel müdür yardımcısıyla toplantı yaparken Osman S. geldi. 'Daha önce içme suyu projesini feshettik, sen konuyu anlamadın, gelsin seni Tayyip Erdoğan kurtarsın' dedi. 2 milyon lira talep edildi. Kendisi Serkan T. ve Gökhan Böcek'in de içinde olduğu bir sistemden bahsetti. Bana kolaylık sağlayabileceklerini söyledi. Daha sonra bu iş çözülmedi, çözülmediği için zaman zaman sıkıştırdım. Hayatım bitme noktasına gelmiş, ben şikayetçi olmayacağım da kim şikayetçi olacak. Kendimin ve ailemin can güvenliğimden endişem var" dedi.

Dosyada malen sorumlu tutuksuz sanık Tuncay S.'nin eski eşi Meltem Y., "Bundan 2 yıl önce Tuncay yeniden evlenmek istediğini ve oğullarına ev vermek istediği söyledi. Bana parayı ayarladığını, gidip tapuyu almam gerektiğini söyledi. Demir D. ile orada ilk kez karşılaştım. Tapuları aldım. Maddi durumları iyiydi. Çocuklarımız için vicdan yapmıştır diye düşündüm. Evleri nereden hangi parayla aldığını bilmiyorum. Bu olaylar olduktan sonra evlerin kira gelirlerini kendim savcılığa devrettim. Evlere el konma meselesinde de kanun ne derse odur" ifadelerini kullandı.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 6 Mayıs'a ertelendi.