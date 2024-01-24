Rusya, 2028-2033 yılları arasında 10 insanlı uzay aracı ve 15 kargo gemisi göndermeyi planlıyor

MOSKOVA, 24 Ocak (Xinhua) -- Rusya, 2028-2033 yılları arasında Rus Yörünge İstasyonu'na (ROS) 10 insanlı uzay aracı ve 15 kargo gemisi göndermeyi planlıyor.

Yerel basının Rusya insanlı kompleksler ve sistemler genel tasarımcısı Vladimir Solovyov'a dayandırdığı habere göre, ülke 2028 yılında üç Orel yeni nesil insanlı uzay aracı ile üç Progress ROS kargo gemisini, 2029 yılında ise bir insanlı uzay aracı ile üç kargo gemisini uzaya göndermeyi planlıyor.

2030 yılında iki Orel uzay aracı ile üç kargo gemisi daha ROS'a fırlatılacak. Rusya aynı yıl içinde istasyonun inşasını "minimal konfigürasyonda" tamamlamayı hedefliyor.

Öte yandan 2031 yılında üç kargo gemisi ile bir insanlı uzay aracı, 2032 yılında ise iki insanlı uzay aracı ile üç kargo gemisi ROS'a gönderilecek.

2033 yılında da Rus istasyonuna bir Orel uzay aracı ile üç Progress kargo gemisi daha fırlatılacak.

Tüm fırlatma işlemleri, Uzak Doğu'da yer alan Rusya'ya ait Vostoçni Uzay Üssü'nden yapılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kaynakları tükendiği için Rus Yörünge İstasyonu'nun 2027 yılına kadar yörüngeye yerleştirilmesinin planlandığını belirtmişti.