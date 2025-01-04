Rusya, 26 Ukrayna İHA'sını vurdu - Son Dakika
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Rusya, 26 Ukrayna İHA'sını vurdu

Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 26 insansız hava aracının Rus topraklarında düşürüldüğünü açıkladı.

04.01.2025 15:19
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Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Ukrayna'ya ait 26 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde yok edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 26 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunlardan 10'unun Bryansk, 5'inin Voronej, 4'ünün Leningrad, 3'ünün Smolensk, 2'sinin Pskov, 1'inin Kursk ve 1'inin de Belgorod bölgelerinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) da, St. Petersburg kentindeki Pulkovo Havalimanı'nda uçuşların, Ukrayna'nın İHA saldırı girişimleri kaynaklı güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu, bir süre sonra kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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