Rusya, AB Temsilcilerine Giriş Yasağı Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya, AB Temsilcilerine Giriş Yasağı Getirdi

22.07.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, AB yaptırım listesini genişleterek birçok temsilcinin ülkeye girişini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yaptırım listesini genişleterek bazı AB kuruluşlarının temsilcilerinin ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin, Rusya'ya yönelik 17. ve 18. yaptırım paketlerini onayladığı anımsatıldı.

Bunun "dostça olmayan" bir adım olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetkilerini zayıflattığı vurgulanan açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya'ya karşı siyaset izleyen AB kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Kiev'e askeri destek sağlayan ve Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozma yönünde eylemlerde bulunan kolluk kuvvetleri, devlet ve ticaret kuruluşları personeli, AB üyesi ve Batılı ülkelerin bazı vatandaşlarına Rusya'ya giriş yasağı getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AB ülkelerinin Rusya'ya karşı eylemlerinin Rus siyasetini etkileyemediği belirtilen açıklamada, "Rusya, ulusal çıkarlarını savunma ve yeni adil dünya düzenini koruma yolunda ilerlemeye devam edecek. AB'nin bundan sonraki yaptırım kararlarına da gerekli şekilde karşılık verilecek." denildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanacak kişi sayısına dair bilgi verilmedi.

AB üyesi ülkeler, 14 Mayıs'ta özellikle Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunu hedef alan 17. yaptırım paketini, 18 Temmuz'da ise Rusya enerji sektörünü, petrol taşıdığı gölge filosunu ve bankalarını hedef alan 18. yaptırım paketini onaylamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, AB Temsilcilerine Giriş Yasağı Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı '53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir’de yakalandı Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası İzmir'de yakalandı
Trabzonspor’da Saul Niguez transferi iptal Uçağa binmekten son anda vazgeçti Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
Ukraynalı yetkili, Putin’e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu Ukraynalı yetkili, Putin'e ihanet eden pilotun öldürüldüğü otelde ölü bulundu
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı Trafik kavgasında beklenmedik son: Cüsseli saldırgan iki kez yere yığıldı
Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan’ı transfer etmeyi düşünmüyoruz Okan Buruk isim verdi: Ahmetcan'ı transfer etmeyi düşünmüyoruz
YKS’deki sıralamasına bakan genç, ekranda gördüğüne inanamadı YKS'deki sıralamasına bakan genç, ekranda gördüğüne inanamadı
“200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği“ iddiası yalanlandı "200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği" iddiası yalanlandı

12:43
Yakın korumalarına bile emanet etmiyor İşte İbrahim Kalın’ın yanından ayırmadığı çantanın sırrı
Yakın korumalarına bile emanet etmiyor! İşte İbrahim Kalın'ın yanından ayırmadığı çantanın sırrı
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
17:30
Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı
Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı
17:27
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti Konuşulan rakam bomba
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba
17:26
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
17:13
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
17:10
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
17:07
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
16:58
’’Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz’’ diyen Duygu Özdin’den acı haber
''Kanseri yenince statta balon uçurur muyuz?'' diyen Duygu Özdin'den acı haber
16:48
“Kapıkule’de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde“ iddiasına yalanlama
"Kapıkule'de diplomatik plakalı araçta yasaklı madde" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 13:01:40. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya, AB Temsilcilerine Giriş Yasağı Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.