Rusya, ABD'li 227 Yetkiliye Giriş Yasağı Getirdi

Hiroşima'da zehirli krom tankına düşen kedi kayıplara karıştı

Japonya'nın Hiroşima eyaletinde bir fabrikada zehirli krom tankına düşen ve kurtulmayı başaran bir kedi, yetkilileri endişelendirdi. Fabrikada çalışan işçiler, krom tankının etrafında kedinin ayak izlerini buldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde, ıslanmış ve açık kahverengi bir kedinin fabrikayı terk ettiği tespit edildi. Bölge sakinlerine anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmamaları uyarısı yapıldı.