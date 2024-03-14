Rusya, ABD'li 227 Yetkiliye Giriş Yasağı Getirdi - Son Dakika
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Rusya, ABD'li 227 Yetkiliye Giriş Yasağı Getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li 227 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini açıkladı. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletmesi üzerine mütekabiliyet gereği bu karar alındı. Giriş yasağı uygulanan kişiler arasında diplomatlar, iş insanları, gazeteciler ve akademisyenler bulunuyor. Listede ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ve eski ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan gibi isimler de yer alıyor.

14.03.2024 14:37  Güncelleme: 14:38
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li 227 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını devamlı genişlettiği ifade edildi.

ABD'li 227 yetkiliye mütekabiliyet gereği Rusya'ya giriş yasağı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında Rusya düşmanlığına yönelik faaliyetler yürüten diplomatlar, iş insanları, gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın giriş yasağı uyguladığı kişilerin yer aldığı listede, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, eski ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan gibi isimler de bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, ABD'li 227 Yetkiliye Giriş Yasağı Getirdi - Son Dakika

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