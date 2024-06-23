Rusya, ABD'nin vize merkezini kapatmasına uygun şekilde yanıt verecek - Son Dakika
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Rusya, ABD'nin vize merkezini kapatmasına uygun şekilde yanıt verecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın vize merkezini kapatması halinde Rusya'nın buna uygun şekilde yanıt vereceğini belirtti. ABD'nin kapatma kararıyla birlikte Rus diplomatların ülkedeki vergi muafiyeti hakkı da iptal edildi.

23.06.2024 11:19
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MOSKOVA, 23 Haziran (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'nın vize merkezini kapatması halinde Rusya'nın buna uygun şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Zaharova Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu tür önlemlerin uygulanması durumunda Rus tarafı uygun bir yanıt verecek" dedi.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un günün erken saatlerinde basına yaptığı açıklamaya göre ABD, Rus vize merkezinin Washington ve New York'taki her iki ofisine yönelik kapatma kararını Rus tarafına iletti.

ABD ayrıca Rus diplomatların ülkedeki vergi muafiyeti hakkını da iptal etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Rusya, ABD'nin vize merkezini kapatmasına uygun şekilde yanıt verecek - Son Dakika

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