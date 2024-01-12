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Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin acil toplanmasını talep etti - Son Dakika
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Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin acil toplanmasını talep etti

Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplanmasını talep etti. ABD ve İngiliz savaş uçakları, Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Rusya, ABD ve İngiltere\'nin Yemen\'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK\'nin acil toplanmasını talep etti
12.01.2024 - 10:09,
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Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bugün acil toplanmasını talep etti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rusya, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla ilgili BMGK'nin 12 Ocak'ta acil toplanmasını talep etti." ifadelerine yer verildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA
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