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Rusya, Belarus dışında nükleer silah konuşlandırmayı planlamıyor - Son Dakika
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Rusya, Belarus dışında nükleer silah konuşlandırmayı planlamıyor

Rusya, Belarus dışında nükleer silah konuşlandırmayı planlamıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Belarus'tan başka ülkelerde nükleer silah konuşlandırmayı planlamadıklarını söyledi. NATO'ya yönelik eleştirilerde bulunan Ryabkov, ABD'nin İngiltere'de nükleer silah konuşlandırma planlarına da karşı çıktı.

01.02.2024 17:37  Güncelleme: 17:48
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Belarus'tan başka ülkelerde nükleer silah konuşlandırmayı planlamadıklarını söyledi.

Ryabkov, Rusya'nın başkenti Moskova'da BRICS temsilcileri ile düzenlenen basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Belarus'tan başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirmeyi planlayıp planlamadığı yönündeki soruyu Ryabkov, "Hayır, planlamıyoruz." diye yanıtladı.

NATO'nun Rusya'ya yönelik "saldırgan" yaklaşım sergilediğini belirten Ryabkov, bu nedenle Belarus'a nükleer silah yerleştirdiklerini söyledi.

Ryabkov, "Russia Today" (RT) televizyon kanalına verdiği röportajda ise ABD'nin İngiltere'de nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki haberleri değerlendirerek "Eğer onlar, İngiltere'de nükleer silahın konuşlandırılmasının Rusya'yı durduracağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bu, bizi durdurmayacak. Buna karşı koymak için bir yol bulacağız." ifadelerini kullandı.

İngiltere'ye yerleştirilecek nükleer silahın ABD ve NATO'nun güvenliğini sağlamayacağını savunan Ryabkov, ABD'ye, gerginliği artıran yaklaşımdan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini Mart 2023'te bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin, söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, mayısta "Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahını Belarus'ta depolama tesisinde saklanması süreci" ile ilgili belgeler imzalamıştı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da Rusya'dan ülkesine nükleer silah sevkiyat sürecinin tamamlandığını Aralık 2023'te bildirmişti.

Kaynak: AA

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