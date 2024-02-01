Rusya, Belarus dışında nükleer silah konuşlandırmayı planlamıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Belarus'tan başka ülkelerde nükleer silah konuşlandırmayı planlamadıklarını söyledi.
Ryabkov, Rusya'nın başkenti Moskova'da BRICS temsilcileri ile düzenlenen basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Belarus'tan başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirmeyi planlayıp planlamadığı yönündeki soruyu Ryabkov, "Hayır, planlamıyoruz." diye yanıtladı.
NATO'nun Rusya'ya yönelik "saldırgan" yaklaşım sergilediğini belirten Ryabkov, bu nedenle Belarus'a nükleer silah yerleştirdiklerini söyledi.
Ryabkov, "Russia Today" (RT) televizyon kanalına verdiği röportajda ise ABD'nin İngiltere'de nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki haberleri değerlendirerek "Eğer onlar, İngiltere'de nükleer silahın konuşlandırılmasının Rusya'yı durduracağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bu, bizi durdurmayacak. Buna karşı koymak için bir yol bulacağız." ifadelerini kullandı.
İngiltere'ye yerleştirilecek nükleer silahın ABD ve NATO'nun güvenliğini sağlamayacağını savunan Ryabkov, ABD'ye, gerginliği artıran yaklaşımdan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.
Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirmesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini Mart 2023'te bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin, söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, mayısta "Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahını Belarus'ta depolama tesisinde saklanması süreci" ile ilgili belgeler imzalamıştı.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da Rusya'dan ülkesine nükleer silah sevkiyat sürecinin tamamlandığını Aralık 2023'te bildirmişti.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Belarus dışında nükleer silah konuşlandırmayı planlamıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?