Rusya\'da 9 Mayıs Zafer Günü Yürüyüşü

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Rus Dili Eğitmenleri ve Tercümanlar Derneğinin desteğiyle organize edilen yürüyüşe, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus'un yeni Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, diplomatlar, askeri temsilciler, Türkiye'de yaşayan Rus vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen "Ölümsüz Alay" yürüyüşünde bulunanlar, İkinci Dünya Savaşı'na katılan yakınlarının portrelerini taşıdı, savaş yıllarına ait şarkıları dinledi.

Büyükelçi Yerhov, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, 80 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nın "zafer ve kahramanlıkla" sona erdiğini hatırlatarak, "Zaferin bu 80. yıl dönümü gerçekten çok görkemli, önemli, onurlu bir yıl dönümü. Burada bu kadar çok çocuğun olduğunu görmek bana mutluluk veriyor. Sonuçta, babalarımız ve büyükbabalarımız çocuklarımız ve torunlarımız için savaştı ve öldü." ifadelerini kullandı.

Yerhov, Belarus ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliklerinden yetkililerin de yürüyüşe katıldığını kaydederek, "Bayramımız kutlu olsun." dedi.???????

9 Mayıs Zafer Günü ve "Ölümsüz Alay"

Rusya, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesini temsilen 9 Mayıs Zafer Günü'nde her yıl çeşitli kutlamalar ve törenler yapıyor.

"Ölümsüz Alay" ismi verilen yürüyüş, İkinci Dünya Savaşı'na katılanlar ve hayatını kaybedenler anısına 2012'den bu yana gerçekleştiriliyor.

Etkinliğe katılanlar, yakınlarının fotoğrafları ve İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya için askeri bir simge olan Aziz Georgiy Kurdelesini ellerinde taşıyor.

Siyah ve turuncu renkli şeritlerden oluşan kurdele, çeşitli dönemlerde Rusya'nın ödül sisteminde kullanıldı.