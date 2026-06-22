Rusya'da Akaryakıt Satışlarına Kısıtlama

Rusya'nın Omsk bölgesinde yapay yoğunluk ve spekülasyonun önlenmesi amacıyla benzin ve motorin satışına kısıtlama getirildiği bildirildi.
Omsk Valisi Vitaliy Hotsenko, bölgedeki akaryakıt piyasasına ilişkin alınan tedbirleri açıkladı.
Akaryakıt istasyonlarında yapay yoğunluk ve spekülasyonu önlemeyi amaçladıklarını belirten Hotsenko, bölge sakinlerinden yalnızca doğrulanmış ve resmi kaynaklara itibar etmelerini istedi.
Hotsenko, istasyonlarda araç başına benzin satışının 40 litre, motorin satışının ise 80 litreyle sınırlandırıldığını kaydetti.
Şehirler arası yollardaki istasyonlarda motorin satış sınırının 200 litre olarak uygulanacağını aktaran Hotsenko, sıvılaştırılmış petrol gazı satışında kısıtlamaya gidilmediğini belirtti.
Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.
Son dönemde Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar giderek yaygınlaşıyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlara karşı hükümetin gerekli tedbirleri aldığını açıklamıştı.
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