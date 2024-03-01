Rusya'da cezaevinde ölen muhalif Aleksey Navalnıy son yolculuğuna uğurlandı

Esvatini Kralı: Türkiye, Afrika ile bütünüyle ilgileniyor

Esvatini'nin Kralı 3. Mswati, Türkiye'nin Afrika'nın bir bölgesiyle değil bütünüyle ilgilendiğini ve eğitim ve ticaret gibi birçok alanda iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti. Mswati, Türkiye ile Afrika Birliği çerçevesinde birlikte çalıştıklarını ve Türkiye'nin teknolojide ileri bir ülke olarak bilgi ve tecrübe paylaşımının Afrika ülkeleri için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kral Mswati, Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya liderlerinin fikir alışverişinde bulunabileceği önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, diplomasinin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.