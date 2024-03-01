Rusya'da cezaevinde ölen muhalif Aleksey Navalnıy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Rusya'da cezaevinde ölen muhalif Aleksey Navalnıy son yolculuğuna uğurlandı

Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy, Moskova'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Törene, ABD, Fransa, Almanya, Kanada büyükelçileri ve yüzlerce kişi katıldı. Navalnıy'ın taraftarları, kilise önünde naaşı görmek için sıra oluşturdu. Navalnıy, cezaevinde geçirdiği süre ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturma suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

01.03.2024 17:51  Güncelleme: 17:52
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Rusya'da cezaevinde ölen Rus muhalif Aleksey Navalnıy, başkent Moskova'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Moskova'daki cenaze törenine, ABD'nin yanı sıra Fransa, Almanya, Kanada'nın Moskova büyükelçileri ve yüzlerce kişi katıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı tören, Maryino Mahallesi'ndeki "Bojyey Materi" kilisesinde Navalnıy'ın anısına yapılan ayinle başladı.

Kiliseye gelen Navalnıy'ın taraftarları, naaşı görmek için kilise önünde sıra oluşturdu.

Navalnıy'ın naaşı, kilisedeki ayinin ardından götürüldüğü Borisov Mezarlığı'na defnedildi.

Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmeti Servisi (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalnıy, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

FSİN, 16 Şubat'ta mahkum Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da cezaevinde ölen muhalif Aleksey Navalnıy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da cezaevinde ölen muhalif Aleksey Navalnıy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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