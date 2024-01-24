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Rusya'da düşen uçakta 74 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'da düşen uçakta 74 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgede düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğünü açıkladı. Uçak, Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Rusya\'da düşen uçakta 74 kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 14:57,
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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgede düşen Rus uçağındaki 74 kişinin tamamının öldüğünü bildirdi.

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesindeki Koroçanskiy yerleşim biriminin yakınlarında düştüğünü belirtti.

Olay yerinde ilgili birimlerin çalıştığı ve incelemelerde bulunduğunu kaydeden Gladkov, "Uçakta bulunanların tamamı hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3'ü refakatçi 6'sı mürettebat olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürülmüş olabileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA
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