Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezindeki bazı şüphelilerin 2 merkez çalışanını rehin aldığı bildirildi.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisinden (FSİN) yapılan açıklamada, "Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinin bir hücresinde şüpheliler, 2 çalışanı rehin aldı." ifadesine yer verildi.
Olay yerinde servis yetkililerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, rehinelerin serbest bırakılması için görüşmeler yapıldığı kaydedildi.
Rostov İdaresinden yapılan açıklamada, gözaltı merkezinin bulunduğu bölgedeki bazı sokakların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Rehin alma eylemine katılanların, terör eylemine karışmakla ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlandıkları, olaya 5'ten fazla şüphelinin karıştığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Rusya'da Gözaltı Merkezinde Rehine Krizi - Son Dakika
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