Rusya'da hapishane isyanında bir görevli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'da hapishane isyanında bir görevli hayatını kaybetti

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede çıkan isyanda bir cezaevi görevlisi hayatını kaybetti, 4 görevli yaralandı. Rehinelerin serbest bırakılması için çalışmalar devam ediyor.

23.08.2024 16:17
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Rusya'nın Volgograd bölgesindeki hapishanede çıkan isyanda cezaevi görevlilerinden birinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Rusya Federal Cezaevi Servisinden (FSİN) yapılan açıklamada, 19 numaralı hapishanede disiplin komisyonu toplantısı sırasında bazı mahkumların personeli rehin aldığı belirtildi.

Rehinelerin serbest bırakılması için çalışma yapıldığı ve yaralıların bulunduğu kaydedilen açıklamada, hapishaneye destek güçlerinin gönderildiği ifade edildi.

Volgograd Valisi Andrey Boçarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 cezaevi görevlisinin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Kolluk kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin operasyon yürüttüğünü belirten Boçarov, sivil nüfusa yönelik herhangi bir tehdidin bulunmadığını kaydetti.

Rusya Soruşturma Komitesi yetkililerinin Rus medyasına yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre hapishanedeki mahkumların personeli rehin aldığı esnada bir görevlinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Volgograd'da bulunan hapishanedeki olayla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sosyal medyada Orta Asya kökenli oldukları belirtilen 4 mahkumun isyan başlattıkları ve görevlilere saldırdıkları bildirildi. Olayı terör örgütü DEAŞ mensuplarının gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Volgograd bölgesindeki hapishanede 1200'den fazla mahkumun bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da hapishane isyanında bir görevli hayatını kaybetti - Son Dakika

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