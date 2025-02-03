Rusya'da Havalimanlarına Geçici Uçuş Kısıtlamaları

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MOSKOVA, 3 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın Astrahan, Kazan, Ulyanovsk, Nijnekamsk ve Saratov havalimanlarında uçakların geliş ve gidişlerine yönelik geçici kısıtlamalar uygulamaya kondu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı Sözcüsü Artyom Korenyako, pazartesi günü Telegram'da yaptığı bir paylaşımda sabah erken saatlerde uygulamaya konulan geçici tedbirlerin "sivil uçak operasyonlarının güvenliğini sağlama amaçlı" olduğunu belirtti.

Korenyako, "uçak mürettebatı, hava trafik kontrolörleri ve havalimanı hizmetlerinin, birinci öncelik olmaya devam eden uçuş güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm önlemleri aldığını" vurguladı.

Uçuş kısıtlamaları duyurusu, Astrahan bölgesine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapılacağına yönünde haberler üzere artan güvenlik endişelerinden ardından yapıldı. Astrahan Bölge Valisi İgor Babuşkin, Ukrayna'nın gece boyunca bölgedeki tesislere yönelik bir İHA saldırısı girişiminde bulunduğunu söyledi.

Babuşkin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Elektronik harp ve hava savunma sistemleri beklendiği üzere gibi faaliyete geçti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.