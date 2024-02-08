Rusya\'daki seçimde Putin\'in rakipleri kesinleşti

Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşısında 3 rakibinin olacağı kesinleşti. Rusya Merkez Seçim Komisyonu açıklamasına göre Putin, Rusya Liberal Demokrat Partisi Başkanı Leonid Slutskiy, Komünist Parti adayı milletvekili Nikolay Haritonov, Yeni İnsanlar Partisi Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov ülkedeki devlet başkanlığı seçiminde yarışacak.
Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nun toplantısında mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimi görüşüldü. Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, seçim yarışına 4 adayın katılacağını duyurdu. Buna göre, devlet başkanı koltuğu için mevcut Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Komünist Parti (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov, Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov, seçime katılması kesinleşen adaylar oldu.
Toplantıda, savaşa karşı çıkan Sivil İnisiyatif Partisi (Grajdanskaya İnitsiyativa) adayı Boris Nadejdin'in yanı sıra Rusya Komünistleri Partisi adayı Sergey Malenkoviç, siyasetçi Anatoliy Bataşev, Rus bloger Rada Russkih'in adaylığı, merkeze sundukları imzalarda hata tespit edilmesi gerekçesiyle reddedildi.
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri göndermişti.
Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek. Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.
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