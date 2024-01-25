Rusya\'da St. Petersburg\'daki Patlamada Sanığa 27 Yıl Hapis Cezası

Rusya'da mahkeme, geçen yıl St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen patlamanın sanığı Darya Trepova'yı 27 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Batı Bölgesi Askeri Mahkemesinde, Nisan 2023'te St. Petersburg şehrindeki bir kafede meydana gelen patlama ile ilgili dava görüldü.

Rus blogger Maksim Fomin'in hayatını kaybettiği patlamayı "terör eylemi" olarak nitelendiren mahkeme, sanık Darya Trepova'nın 27 yıl hapis ve 600 bin Ruble (yaklaşık 6 bin 700 dolar) para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Patlamanın ardından Trepova'nın gizlenmesine yardımcı olmakla suçlanan Dmitriy Kasintsev ise 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Darya Trepova'ya verilen cezanın, Rusya tarihinde bir kadına verilen en ağır ceza olduğu belirtildi.

Olay

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki kafede 2 Nisan 2023'te meydana gelen patlamada Vladlen Tatarskiy takma ismiyle bilinen Rus blogger Maksim Fomin hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında şüpheli Darya Trepova, 3 Nisan'da gözaltına alınmış, içinde patlayıcı bulunan heykelciği kafeye getirdiğini itiraf etmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), St. Petersburg kentindeki patlamanın Ukrayna istihbaratı tarafından organize edildiğini belirtmişti.