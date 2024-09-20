Rusya'da Türk Bulguru Tanıtıldı - Son Dakika
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Rusya'da Türk Bulguru Tanıtıldı

Rusya\'da Türk Bulguru Tanıtıldı

Moskova'da Türk bulguru için etkinlik düzenlendi, ünlü aşçı Arda Türkmen yemekler sundu.

20.09.2024 00:47
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Rusya'da, Türk mutfağının temel malzemelerinden bulgurun tanıtılması için etkinlik düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu tarafından yürütülen "Türk Bulguru Tanıtım Kampanyası" kapsamında, başkent Moskova'da bir restoranda bulgurla yapılan yemekler sunuldu.

Programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AHBİB) Başkanı Veysel Memiş, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, gastronomi alanından Rus ilgililer ve davetliler katıldı.

Ünlü aşçı Arda Türkmen'in bulgur kullanarak yaptığı yemek çeşitleri misafirlere ikram edildi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu etkinlik, bu çerçevede aslında bizim açımızdan çok önemli. Rusya, Türkiye'nin en büyük 6. ihracat pazarı. Rusya'ya yönelik ihracatımızda tarım ürünleri de bu nedenle çok büyük önem taşıyor. Tarım ürünleri arasında yaş sebze ve meyve, oransal olarak birinci ancak bunu hububat ve bakliyat sektörü takip ediyor. Bu sektörün en önemli ürünlerinden birisi ise bulgur."

Bulgurun eşsiz lezzetteki Türk yemeklerinin en önemli malzemelerinden olduğuna dikkati çeken Bilgiç, çoğu tarım ürününe göre daha az işlendiği için zengin besin değeri barındırması nedeniyle çok da sağlıklı olduğunu söyledi.

Bilgiç, "Bizim her zaman çok severek tükettiğimiz bulgurun Rus pazarında daha iyi tanınması ve bilinmesi için bu etkinliği düzenliyoruz. Böylece hem Rus dostlarımız bulguru tanımış olacaklar hem de ikili ticaretimizi arttırmış olacağız." dedi.

AHBİB Başkanı Memiş de Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerinde doğan 12 bin yıllık geçmişe sahip bulgurun, asırlar boyunca zengin ve köklü Türk mutfak kültürünü yansıttığını kaydetti. Memiş, "Bulgur, Türk mutafının en temel besinlerinden biridir. Bulguru endüstriyel yöntemlerle üreten ilk ülke olan Türkiye'nin, günümüzde hem üretim hem de ihracatta dünya lideri oluşu bu köklü geleneklerden kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Dünya Bulgur Günü ilan edilmesi için çalışmalar yapılıyor

Sektör kurulu olarak Türk bulgurunu Rusya'da tanıtmak, Rus halkına Türk bulgurunu sevdirmek, Türk bulgurunu Rus mutfaklarına ve restoranlarında menülere taşımak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Memiş, "Dünya çapında bir çalışma gerçekleştiriyor ve Dünya Bulgur Günü ilan etmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz 2025 yılı hasat döneminde bu ilanımızın BM tarafından kabul görmesidir." dedi.

TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Tiryakioğlu ise gıda sektöründe Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği olarak toplam 34 milyar dolar ihracatları olduğunu aktardı.

Tiryakioğlu, "Bugün buraya bulguru tanıtmak için geldik. Bulgurun dünyadaki İngilizcesi, Rusçası, Arapçası, bütün dünyadaki ismi bulgur. Çok sağlıklı bir ürün. Bu kanıtlanmış bir bilgi. Biz Rusya'ya bu ürünü tanıtmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Aşçı Arda Türkmen de Türkiye'nin en önemli, en kadim ve en kutsal ürünlerinden bir tanesinin bulgur olduğunu vurgulayarak, "Her evde mutlaka yer alan, her hanenin vazgeçemediği çok özel ve kutsal bir üründür. Bulgur ile yapılacak yemeğin haddi hesabı, çeşidi, sınırı yok." dedi.

Kaynak: AA

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